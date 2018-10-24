США и союзники по НАТО объединились, чтобы теснее сотрудничать над разработкой и развертыванием беспилотных морских систем.

Альянс воспринимает угрозу со стороны российских подводных лодок, сообщает Defense News.

Во время июльского саммита государства подписали план совместного внедрения технологий, предназначенных для минной и подводной охоты.

– Работая наряду с традиционными военно-морскими средствами, эти беспилотные системы повысят как нашу ситуационную осведомленность, так и наш контроль над морями, – говорится в сообщении.

Договор подписали Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

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Напомним, Москва грозит не пустить корабли НАТО в Азовское море.

Фото: Stefan Redel/Dreamstime.com