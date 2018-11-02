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Настоящий Super Mario умер в США

В США на 85 году жизни скончался Марио Сигал, имя которого носит легендарный персонаж игры Super Mario от компании Nintendo.

Марио Сигал успешный американский застройщик с итальянскими корнями, пишет BBC.

Американский филиал японской компании Nintendo в 1980-х арендовал склад у Сигала.

Название игры сначала было Jumpman, однако создателям хотелось, чтобы у персонажа было настоящее имя.

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По словам самого Марио, глава американского филиала Nintendo Минору Аракава как-то  ему оговорился, что Super Mario носит именно его имя.

Однако Сигал отрицательно относился к такой славы и требовал, чтобы его уважали за настоящие достижения.

Super Mario – легендарная платформенная видеоигра, которая вышла в далеком 1985 году. За время существования Super Mario успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как игра, которая разошлась самым большим тиражом – 40,24 копий.

Ранее Факты ICTV писали, что украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский умер в возрасте 87 лет в Киеве.

Фото:  Antonio Jodice | Dreamstime.com

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