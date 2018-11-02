У США на 85 році життя помер Маріо Сігал, ім’я якого носить легендарний персонаж гри Super Mario від компанії Nintendo.

Маріо Сігал успішний американський забудовник з італійським корінням, пише BBC.

Американський філіал японської компанії Nintendo у 1980-х орендував склад у Сігала.

Назва гри спочатку була Jumpman, проте творцям хотілося, аби у персонажа було справжнє ім’я.

Читайте: Топ-3 найбагатших померлих знаменитостей – рейтинг Forbes

За словами самого Маріо, голова американської філії Nintendo Мінору Аракава якось йому обмовився, що Super Mario носить саме його ім’я.

Однак Сігал негативно ставився до такої слави і жадав, аби його поважали за справжні досягнення.

Super Mario – легендарна платформна відеогра, яка вийшла у далекому 1985 році. За час існування Super Mario встиг потрапити до Книги рекордів Гіннеса, як гра, що розійшлася найбільшим тиражем – 40,24 млн копій.

Раніше Факти ICTV писали, що український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський помер у віці 87 років у Києві.

Фото: Antonio Jodice | Dreamstime.com