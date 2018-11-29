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Факти / Світ / Саломе Зурабішвілі: Грузія не готова до співпраці з Росією/

Саломе Зурабишвили: Грузия не готова к сотрудничеству с Россией

Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала свою позицию по отношению к России, заявив, что не готова к сотрудничеству из-за агрессии по отношению к Украине.

Свою позицию по отношению к России Саломе Зурабишвили аргументировала ситуацией, которая происходит в Грузии и Украине, отметив негативную роль РФ в этом.

Об этом сообщает НТВ.

– Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству, – сказала президент Грузии.

Читайте: Выборы в Грузии – кто такая Саломе Зурабишвили

Напомним, что выборы в первом туре выборов в Грузии Саломе Зурабишвили обошла своего конкурента всего лишь на 1%. И это не смотря на то, что ей пророчили победу. Однако во втором туре она вырвалась в перед, набрав 59,61% голосов избирателей, что на 10% превысило результат оппонента.

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