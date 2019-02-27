У США пропонують ввести санкції проти кораблебудівного сектора Росії за агресію в Україні.

У США опублікували текст оновленого законопроекту про введення додаткових санкцій проти Росії за втручання у вибори інших країн та корупційні дії від імені російського президента Володимира Путіна.

Обмежувальні заходи, які вписані в проект документа, фігурували у версії 2018 року, але отримали деякі зміни.

Зокрема, автори законопроекту пропонують покарати Росію за агресію в Україні введенням санкцій проти кораблебудівного сектора країни-агресора.

Також пропонується заборонити проводити операції з новим суверенним боргом РФ дюрацією більше 14 днів.

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Крім того, під санкції повинні потрапити інвестиції в ЗПГ-проекти Росії, які реалізуються за межами цієї країни.

До слова, спецпред США у питаннях України Курт Волкер заявив, що не тільки США готуються до введення додаткових санкцій проти РФ, а й країни Євросоюзу.

Фото: valerybocman