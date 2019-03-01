ЕС вводит новые законы по борьбе с ворами интеллектуальной собственности, а США готовят новый Список 301, Украина — среди приоритетных стран наблюдения.

На прошлой неделе Комитет постоянных представителей государств-членов Европейского Союза проголосовал за Директиву об авторском праве (EU Copyright Directive), включая спорную Статью 13. Она и весь законопроект являются частью более широких планов реформы авторского права в ЕС.

При этом пять государств-членов ЕС — Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия — проголосовали против предложенного варианта закона. Они выпустили совместное заявление, отметив, что:

– … Директива (об авторском праве. – Ред.) не обеспечивает баланса между защитой правообладателей и интересами граждан и компаний ЕС.

А две страны воздержались от голосования.

Креативная индустрия тоже не в восторге от принятой редакции закона. Она называет ее компромиссной и ослабляющей требования к онлайн-сервисам в плане борьбы с незаконным контентом.

Коалиция креативных индустрий, частью которой является IFTA, призвала институты ЕС пересмотреть нынешнюю редакцию, подчеркнув, что она “вредна для экономических и культурных интересов Европы”, “снижает защиту и возможности европейских правообладателей для создания, производства и распространения креативного контента”.

Возможность повлиять на предлагаемый текст ещё будет, и в случае принятия поправок, предложенная Директива по авторскому праву отправится во второе чтение (уже после выборов в Европейский парламент) этим летом.

А в это время Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) подал 19 стран в списки наблюдения USTR: знаменитый Список 301.

За “отсутствие надежных законодательных/правоприменительных и/или рыночных барьеров в сфере авторского права” 10 стран, включая Украину, включены в список приоритетного наблюдения USTR: Аргентина, Чили, Китай, Индия, Мексика, Россия, ЮАР, Тайвань, Украина, Вьетнам.

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Кроме того, девять стран рекомендуются для просто наблюдения: Бразилия, Канада, Колумбия, Эквадор, Индонезия, Перу, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Список 301 — это один из ключевых инструментов американской политики, используемый правительством США в торговых переговорах с этими странами.

Напомним, ЕС внедряет электронную предварительную онлайн регистрацию для граждан, которые путешествуют по условиям безвизового режима.