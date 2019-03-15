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Канада розширила список санкцій проти РФ

В Канаді прийняли рішення розширити санкції проти Російської Федерації.

Санкції

Уряд Канади прийняв рішення щодо розширення санкцій проти Росії, повідомляється на сайті уряду країни.

Під нові санкції потрапили такі впізнавані люди, як Ігор Сєчін (глава компанії Роснефть), Володимир Якунін (екс-керівник РЖД РФ) та Андрій Костін (глава ВТБ).

Серед інших під санкції потрапили:

  • Ігор Ротенберг;
  • Олександр Жаров;
  • Володимир Устинов;
  • Костянтин Косачов;
  • Віктор Золотов.

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Канада також ввела санкцій проти таких компаній, як Туполев, Сухой, Стройгазмонтаж, Силовые машины, Интеравтоматика, МиГ, Стройгазмонтаж мост.

До слова, департамент Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами прийняв рішення щодо розширення санкцій проти РФ через агресію в Керченській протоці.

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