Британская полиция увеличит количество патрулей вокруг мечетей после теракта в Новой Зеландии.

Мэр Лондона Садик Хан выразил соболезнования жертвам нападения и их родственникам. Политик уверяет, что мечети будут под бдительной охраной.

– Я хочу успокоить мусульманские общины в Лондоне. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и они обеспечат охраной все мечети, потому что лондонцы идут молиться и они нуждаются в защите, – отметил мэр.

В Лондоне большая мусульманская община, поэтому голова Антитерорестичного подразделения Нил Бас заверил, что британские полицейские будут патрулировать вокруг мечетей и усилят сотрудничество с громалдамы всех религий.

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– Полиция вместе с партнерами по разведке постоянно мониторят угрозы, которые поступают в религиозные места и общины по всей стране для обеспечения защиты людей, – отмечает Басс.

Также он добавил, что готов сотрудничать с правоохранителями Новой Зеландии в расследовании теракта.

Напомним, в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии мужчина расстрелял прихожан в мечети, атака произошла также и в мечети пригород Линвуда. В результате погибли более 49 человек, есть раненые.

По этому вопросу Факты ICTV сообщают, что и где произошло, сколько людей погибло, кем был террорист, кто стоит за организацией стрельбы и какая ситуация сейчас в стране.