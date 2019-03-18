Разбросанные обувь, обрывки одежды, обгоревшие документы. Личные вещи пассажиров рокового рейса над Эфиопией. В перемешку с ними посреди пустыни лежат изогнутые части самолета.

Родственники погибших кладут цветы у желтой ленты – дальше заходить нельзя, экскаваторы достают останки самолета буквально из-под земли. Корпус самолета погрузился в землю на глубину 20 метров.

По данным сервиса FlightRadar, у лайнера возникли проблемы с набором высоты: поднявшись до 2.5 тыс. метров, самолет вдруг провалился, потом снова набрал высоту и уже потом упал в пустыне – в 60 км от столицы Эфиопии.

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Это одна из самых многонациональных катастроф в истории. 157 погибших из 35 стран. 19 жертв были сотрудниками ООН, летели на пятидневный саммит по окружающей среде в Найроби. В понедельник саммит начали минутой молчания.

Только кадры из Эфиопии облетели мир, авиакомпании Европы и мира одна за другой закрыли небо для злосчастной модели Boeing.

Boeing имел 5000 заказов на подобные модели, сейчас большинство из них он потеряет. Выиграет ли от этого наибольший конкурент концерна на рынке авиаперевозок Airbus – большой вопрос.

По основной версии, система специально отправила самолет в штопор, считая, что борт слишком задирает нос. Пилоты боролись с автоматикой в ​​течение нескольких минут, но исправить курс так и не смогли.

На схожие обстоятельства авиакатастрофы указывает и место крушения самолета в Эфиопии. Ведь судя по обломкам, авиалайнер буквально вошел в землю под углом 90 градусов.

После первой катастрофы авиакомпания издала специальный бюллетень, где объясняла, что делать в случае неполадок с системой. Но почему в таком случае трагедия повторилась.

Как действовали пилоты эфиопского Boeing вскоре расскажут черные ящики, которые сейчас исследуют в Париже. И если вину компании так и не будет доказано, ее ближайшее будущее вряд ли можно будет назвать безоблачным.

К слову, менял высоту и сильно ускорился: детали авиакатастрофы Boeing в Эфиопии.