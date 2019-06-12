Наравне с взрослыми работают 168 млн детей в мире. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, 16 лет назад Международная организация труда инициировала проведение ежегодно 12 июня Всемирного дня борьбы с детским трудом.
Международная организация труда еще в 2017 году поставила амбициозную цель – к 2025 году ликвидировать любые формы эксплуатации детского труда. Также организация призвала всех объединить усилия для прекращения этой позорной практики в районах, пострадавших от конфликтов и катастроф.
По оценкам ее экспертов, 1,5 млрд человек живут в странах, охваченных конфликтами, еще около 200 млн – в зонах стихийных бедствий, треть из них – дети. Если говорить о географии – это Азия, Африка и Латинская Америка.
Согласно Конвенции о правах ребенка, ратифицированной 154 странами, эксплуатация детского труда запрещена. Несмотря на это, возраст детей, труд которых широко эксплуатируется, составляет от 5 до 10 лет.
Как искоренить детский труд?
Один из самых эффективных способов – установление возрастных ограничений, в соответствии с которыми дети могут на законных основаниях работать и предлагать свои услуги на рынке занятости.
Тут прежде всего нужно вспомнить Конвенцию о минимальном возрасте для приема на работу, утвержденную МОТ в 1973 году.
В документе перечислены основные принципы, касающиеся минимального возраста в области занятости и трудовой деятельности:
- Опасная работа, которая может причинить вред физическому, психическому или моральному здоровью детей, не должна выполняться лицами, не достигшими 18-летнего возраста.
- Базовый минимальный возраст для начала трудовой деятельности не должен наступать до окончания обязательного школьного обучения, которым обычно является 15 лет.
- Дети в возрасте от 13 до 15 лет могут выполнять легкую работу, если это не угрожает их здоровью или безопасности, или не мешает их учебе, профессиональной ориентации и подготовке.
Возрастные ограничения на детский труд в Украине
В Кодексе законов о труде четко прописан возраст, с которого возможно принять человека на работу, – 16 лет. В качестве исключения допускается трудоустройство 14-15-летних, но только при согласии одного из родителей или лиц, которые их заменяют.
Как эксплуатируют детский труд
Во многих странах дети никогда не знали и не узнают, что такое счастливое детство, а вместо учебы в школе собирают хлопок, какао, добывают золото, шьют одежду, работают на шахтах и стройках, или того хуже – становятся жертвами сексуальной эксплуатации, наркоторговли, участвуют в вооруженных конфликтах. Это грозит потерей не только здоровья, но и жизни.
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Факты ICTV собрали в сети яркие примеры эксплуатации детей в разных странах.
Есть среди них и Украина, точнее – зона конфликта на Донбассе, где боевики используют детей как секс-рабов и “живой щит”. Об этом еще два года назад сообщил в отчете Госдеп США. По его данным, в рядах боевиков воюют дети от 12 до 17 лет. Существует даже детский батальон имени Георгия Победоносца.
Более 2 млн детей в Гане и Кот-д’Ивуаре работают в опасных условиях, выращивая какао – основной ингредиент в шоколаде.
В Мексике работают 2,48 млн детей и подростков, из которых 2,22 млн выполняют незаконную работу. При этом 40% не достаточно взрослые, чтобы работать на законных основаниях, а 60% вовлечены в деятельность, считающуюся опасной для их здоровья.
Ежегодные тайфуны вызывают наводнения и оползни, которые подпитывают нищету на Филиппинах и вынуждают людей переходить от сельского хозяйства к золотодобыче. Мальчик Арчи с 11 лет работает на золотом руднике, чтобы помочь своей семье выжить. Он таскает мешки с рудой весом почти 45 кг – больше, чем собственный вес. Ежедневно он работает по 8-12 часов за $2.
Фото: ilo.org
Международная организация труда показала тяжелый труд детей в Гималаях. Эти мальчики каждый день таскают камни на себе, используя самодельные жгуты из веревки и палки, прикрепленные к головам и спинам. Они вынуждены работать, потому что их семьи попали в рабство из-за долгов.
Фото: International Labour Organization
На этом снимке 12-летний Мухаммад из Ирака, который работает на фабрике в Наджафе.
Фото: UNICEF
Детский труд в КНДР – явление обязательное. Крайне тяжелым трудом заняты более 5 млн детей в возрасте до 14 лет. В конце 2016 года британское издание Mirror опубликовало видео, как северокорейских школьников из бедных семей вместо учебы заставляют бесплатно по 10 часов в день работать на ремонте железнодорожных путей.
Фото: Daily Mirror
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о содействие в возвращении десятерых детей, которые лишены родительской опеки.