Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о содействие в возвращении десятерых детей, которые лишены родительской опеки.
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о содействии в возвращении десятерых детей в Украину, мать которых подозревают в торговле людьми.
Детей, которые сейчас находятся в приемных семьях, должны перевезти из Грузии в нашу страну на самолете Госпредприятия Украина.
Во время перелета их должны сопровождать уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, представители Ярмолинецкой районной госадминистрации Хмельницкой области.
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Мать детей была задержана при попытке переехать в оккупированную Россией Абхазию.
Семеро детей были рождены за один год от суррогатных матерей.
К слову, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что детские дома перестанут принимать детей, которые не являются сиротами.