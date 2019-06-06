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Факты / Украина

В Украину из Грузии вернут 10 детей арестованной украинки

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о содействие в возвращении десятерых детей, которые лишены родительской опеки.

Дитина

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о содействии в возвращении десятерых детей в Украину, мать которых подозревают в торговле людьми.

Детей, которые сейчас находятся в приемных семьях, должны перевезти из Грузии в нашу страну на самолете Госпредприятия Украина.

Во время перелета их должны сопровождать уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, представители Ярмолинецкой районной госадминистрации Хмельницкой области.

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Мать детей была задержана при попытке переехать в оккупированную Россией Абхазию.

Семеро детей были рождены за один год от суррогатных матерей.

К слову, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что детские дома перестанут принимать детей, которые не являются сиротами.

Источник: Администрация Президента

Фото: Dreamstime

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