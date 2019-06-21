Поїзд у Прагу тепер доступний в Україні. У Чехії запустили раннє бронювання квитків сполученням Прага – Мукачево – Прага.

Квитки на потяг Прага – Мукачево коштуватимуть від €27 або 800 крон, в українській валюті це 927 грн. Якщо квиток бронювати завчасно, то доведеться доплатити ще 132 крони.

З кожним днем квитки на потяг дорожчатимуть, тому перевізники рекомендують подбати про це заздалегідь.

Квиток з Мукачева до Праги коштуватиме трохи більше – 1684 крони (1953 грн). На залізниці зазначають, що у цьому напрямку зручніший графік, адже після прибуття потяга Мукачево – Кошице у пасажирів лишається запас часу і можна спокійно здійснити пересадку.

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Також з’явиться можливість потягом доїхати і до курортної Хорватії. Онлайн-квитки можна буде придбати до Загребу та Спліту.

Також можна буде купити зворотні квитки із Загребу до Мукачева.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила безпересадочний купейний вагон у Болгарію з Києва №451/452 Мінськ-Варна на час літніх відпусток.

Джерело: Мукачево.net