В Украине разочарованы голосованием ПАСЕ по резолюции, которая позволит вернуться в организацию делегации Российской Федерации. Факты ICTV собрали реакцию украинской власти и сети относительно скандального голосования.

Главной новостью дня стало голосование ПАСЕ по резолюции, которая позволит отменить санкции против российской делегации в Ассамблее, введенные за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс.

Из-за этого решения Украины приостанавливает участие в работе ПАСЕ в знак протеста.

В МИД Украины назвали голосование “недопустимой уступкой Российской Федерации”, которая стала “результатом беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны России”.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу решения ПАСЕ:

– На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с Федеральным канцлером Германии. Пытался убедить Макрона и Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе, – отметил президент.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сняла видеообращение, в котором возложила вину за убийства украинцев на Донбассе и издевательства над политзаключенными на 118 членов ПАСЕ, которые поддержали возвращение России в Ассамблею.

– Деньги оказались гораздо важнее, чем принципы, – констатировала Геращенко.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал резолюцию позором и отметил, что ПАСЕ “в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору”.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что голосование членов Парламентской ассамблеи Совета Европы за возвращение России в организацию позволило агрессору взять реванш.

По мнению вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко, резолюция ПАСЕ ставит крест на международной коалиции в поддержку Украины.

Также много комментариев с разочарованием появились в сети от рядовых украинцев.

























Убийства простили за деньги: реакция в Украине на возвращение РФ в ПАСЕ / 6 фотографий

Фото: ПАСЕ