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Повноцінне повернення Росії до ПАРЄ відкладається

Комітет ПАРЄ не повернув російській делегації повноваження і запросив перевірити питання Венеціанську комісію.

Повноцінне повернення Росії до ПАРЄ відкладається

У ПАРЄ залишили чинним заперечення повноважень російської делегації. Регламентний комітет Асамблеї чекатиме на рішення Венеціанської комісії щодо того, чи є депутатами Держдуми ті, хто обрані за допомогою голосів окупованого Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками).

– Тобто повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання нависло над росіяним дамокловим мечем, – повідомив член української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

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Ще один український представник у ПАРЄ Олексій Гончаренко заявив, що комітет ПАРЄ проголосував проти ухвалення поправок, які дозволяли лишити частину санкцій на російській делегації.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

Після такого рішення українська делегація вирішила призупинити роботу в ПАРЄ.

Фото: ПАРЄ

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