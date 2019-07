Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 стався в ніч на 6 липня. Він став найсильнішим з 1999 року.

Землетрус стався в 17 кілометрах від міста Ріджкрест штат Каліфорнія. Через це відбулося ще близько 1,4 тис. підземних поштовхів, вони відчувалися, зокрема в Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі та Мексиці.

Місцеві жителі кажуть, що тряслися будівлі.

#EARTHQUAKE ⚠️ Highway 178 between Bakersfield and Lake Isabella is Closed due to Rockfall, by the M7.1 Earthquake Fort in California – USA.

Після підземних поштовхів у Каліфорнії почалися пожежі. Рятувальна служба отримала безліч повідомлень про тріщини у фундаментах будівель.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA

— World Central Kitchen (@WCKitchen) 6 липня 2019 р.