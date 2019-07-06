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Пожежа та тріщини у фундаменті: у Каліфорнії стався потужний землетрус

У Каліфорнії в ніч на 6 липня стався землетрус магнітудою 7,1, це найсильніші підземні поштовхи за останні 20 років.

Пожежа та тріщини у фундаменті: у Каліфорнії стався потужний землетрус

Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 стався в ніч на 6 липня. Він став найсильнішим з 1999 року.

Землетрус стався в 17 кілометрах від міста Ріджкрест штат Каліфорнія. Через це відбулося ще близько 1,4 тис. підземних поштовхів, вони відчувалися, зокрема в Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі та Мексиці.

Місцеві жителі кажуть, що тряслися будівлі.

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Після підземних поштовхів у Каліфорнії почалися пожежі. Рятувальна служба отримала безліч повідомлень про тріщини у фундаментах будівель.

Нещодавно землетрус магнітудою 6,8 балів стався у Японії.

Джерело: Геологічної служби США

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