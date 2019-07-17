В рейтинге самых богатых людей планеты Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров.

Французский бизнесмен Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей мира.

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился на третье место в индексе миллиардеров.

На первой позиции с состоянием в $125 млрд – основатель Amazon Джефф Безос. На второе место поднялся президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в $108 млрд.

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Билл Гейтс с $107 млрд оказался на третьей позиции.

Гейтс оставался бы самым богатым человеком, если бы не его благотворительность, он пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Напомним, компания Amazon возглавила сотню самых дорогих брендов в мире, обойдя 12-летнего лидера – Google.

Источник: Forbes