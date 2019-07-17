У рейтингу найбагатших людей планети Білл Гейтс вперше опустився на третє місце в списку мільярдерів.

Французький бізнесмен Бернар Арно випередив Білла Гейтса у рейтингу найбагатших людей світу.

Засновник Microsoft Білл Гейтс вперше опустився на третє місце в індексі мільярдерів.

На першій сходинці зі статками в $125 млрд — засновник Amazon Джефф Безос. На другу сходинку піднявся президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно зі статком у $108 млрд.

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Білл Гейтс зі $107 млрд опинився на третій позиції.

Гейтс залишався б найбагатшою людиною, якби не його благодійність, він пожертвував понад $35 млрд до фонду Білла і Мелінди Гейтс.

Індекс BBI розраховується на основі вартості акцій компаній, в яких мільярдери мають частки. За деяким компаніями розрахунок здійснюється виходячи зі співвідношення капіталізації компанії до EBITDA або ціни акції до прибутку на акцію.

Нагадаємо, компанія Amazon очолила сотню найдорожчих брендів у світі, обійшовши 12-річного лідера – Google.

Джерело: Forbes