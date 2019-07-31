В КНДР заявили Совету нацбезопасности США, что готовы к возобновлению переговоров по денуклеаризации полуострова.
Совет нацбезопасности США получил сообщение от высокопоставленного чиновника КНДР о том, что Пхеньян готов возобновить переговоры по денуклеаризации.
По информации представителя Администрации президента США, соответствующие переговоры могут возобновиться очень скоро.
Кроме того, официальный американский представитель прибыл на Корейский полуостров.
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В частности, он посетил демилитаризованную зону, в которой встретились президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.
К слову, в Северной Корее пятерых чиновников казнили из-за неудачного саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Джерело: Голос Америки