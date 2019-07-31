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Факты / Мир

КНДР готова к новым переговорам по денуклеаризации

В КНДР заявили Совету нацбезопасности США, что готовы к возобновлению переговоров по денуклеаризации полуострова.

Ядерна зброя

Совет нацбезопасности США получил сообщение от высокопоставленного чиновника КНДР о том, что Пхеньян готов возобновить переговоры по денуклеаризации.

По информации представителя Администрации президента США, соответствующие переговоры могут возобновиться очень скоро.

Кроме того, официальный американский представитель прибыл на Корейский полуостров.

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В частности, он посетил демилитаризованную зону, в которой встретились президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.

К слову, в Северной Корее пятерых чиновников казнили из-за неудачного саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Джерело: Голос Америки

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