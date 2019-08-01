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Факты / Мир

В Индии семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов

Индийские врачи обнаружили у мальчика 526 лишних зубов, которые нужно было удалить.

видалення зубів

В Индии врачи обнаружили у 7-летнего мальчика 526 лишних зубов. Родители ребенка обратились за помощью после того, как у него опухла щека.

Сначала они подумали, что это произошло из кариеса. Но компьютерная томография в больнице показала, что во рту мальчика опухоль с большим количеством рудиментарных зубов.

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Операция длилась почти пять часов. Врачи удалили мешочек с крошечными зубами. Мальчик чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает.

Врачи пока не могут назвать причину такой аномалии. Заболевание мальчика они назвали одонтома.

По их предположениям, это может быть связано с генетикой или с влиянием радиации от сотовой вышки.

Ранее Факты ICTV писали о том, какой овощ “убивает” зубы.

Источник: Times of India

Фото: Dreamstime

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