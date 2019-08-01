PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Індії семирічному хлопчику видалили 526 зайвих зубів

Індійські лікарі виявили у хлопчика 526 зайвих зубів, які потрібно було видалити.

видалення зубів

В Індії лікарі виявили у 7-річного хлопчика 526 зайвих зубів. Батьки дитини звернулися за допомогою після того, як у нього опухла щока.

Спочатку вони подумали, що це сталося через карієс. Але комп’ютерна томографія в лікарні показала, що в роті хлопчика є пухлина з великою кількістю рудиментарних зубів.

Читайте: Як зберегти зуби здоровими: 6 порад відомого стоматолога

Операція тривала майже п’ять годин. Лікарі видалили мішечок з крихітними зубами. Хлопчик почувається добре, його життю ніщо не загрожує.

Лікарі поки не можуть назвати причину такої аномалії. Захворювання хлопчика вони назвали одонтома.

За їхніми припущеннями, це може бути пов’язано з генетикою або з впливом радіації від стільникової вишки.

Раніше Факти ICTV писали про те, який овоч “вбиває” зуби.

Джерело: Times of India

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Економіка і кіно: Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Індії
У Києві затримали таксиста, який зґвалтував і пограбував пасажирку
Підніс сірник до плавок: у Коблево турист підпалив товариша
У Фастові чоловік напав на дружину з ножем і порізав їй горло
Під Києвом у пожежі загинули двоє дітей
За нацистську свастику у ТЦ Києва оголосили підозру 17-річному хлопцю
Витік титану на заводі у Запоріжжі: загрози населенню немає
Смертельна ДТП у Рівному: Mercedes протаранив електроопору
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка