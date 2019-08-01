Індійські лікарі виявили у хлопчика 526 зайвих зубів, які потрібно було видалити.

В Індії лікарі виявили у 7-річного хлопчика 526 зайвих зубів. Батьки дитини звернулися за допомогою після того, як у нього опухла щока.

Спочатку вони подумали, що це сталося через карієс. Але комп’ютерна томографія в лікарні показала, що в роті хлопчика є пухлина з великою кількістю рудиментарних зубів.

Читайте: Як зберегти зуби здоровими: 6 порад відомого стоматолога

Операція тривала майже п’ять годин. Лікарі видалили мішечок з крихітними зубами. Хлопчик почувається добре, його життю ніщо не загрожує.

Лікарі поки не можуть назвати причину такої аномалії. Захворювання хлопчика вони назвали одонтома.

За їхніми припущеннями, це може бути пов’язано з генетикою або з впливом радіації від стільникової вишки.

Раніше Факти ICTV писали про те, який овоч “вбиває” зуби.

Джерело: Times of India