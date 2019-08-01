Індійські лікарі виявили у хлопчика 526 зайвих зубів, які потрібно було видалити.
В Індії лікарі виявили у 7-річного хлопчика 526 зайвих зубів. Батьки дитини звернулися за допомогою після того, як у нього опухла щока.
Спочатку вони подумали, що це сталося через карієс. Але комп’ютерна томографія в лікарні показала, що в роті хлопчика є пухлина з великою кількістю рудиментарних зубів.
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Операція тривала майже п’ять годин. Лікарі видалили мішечок з крихітними зубами. Хлопчик почувається добре, його життю ніщо не загрожує.
Лікарі поки не можуть назвати причину такої аномалії. Захворювання хлопчика вони назвали одонтома.
За їхніми припущеннями, це може бути пов’язано з генетикою або з впливом радіації від стільникової вишки.
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Джерело: Times of India