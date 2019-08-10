На проспекте Сахарова в Москве проходит акция протеста, на которой требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В Москве (Россия) проходит очередная акция протеста под лозунгом Вернем себе право на выборы, которую в этот раз согласовали с местными властями.

Предыдущие митинги, на которых пытались добиться права участия независимых кандидатов в выборах в Мосгордуму, проводились без согласия власти и привели к задержаниям нескольких тысяч человек.

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Жителей Москвы призвали принять участие в акции видеоблогер Юрий Дудь и известный рэпер Oxxxymiron. Сейчас на митинге находится около 30 тыс. человек.

Акция должна продлиться до 16.00 по киевскому времени.

К слову, накануне протестов в Москве в других городах России прошли акции солидарности.

Видео: Радио Свобода

Фото: Женюсик1990