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Протести у Москві: на акцію вийшли тисячі осіб

На проспекті Сахарова у Москві проходить акція протесту, на якій вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Протести у Москві

У Москві (Росія) проходить чергова акція протесту під гаслом Повернемо собі право на вибори, яку цього разу погодили з місцевою владою.

Попередні мітинги, на яких намагалися домогтися права участі незалежних кандидатів у виборах до Мосміськдуми, проводилися без згоди влади і привели до затримань кількох тисяч осіб.

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Жителів Москви закликали взяти участь в акції відеоблогер Юрій Дудь і відомий репер Oxxxymiron. Зараз на мітингу знаходиться близько 30 тис. осіб.

Акція має тривати до 16.00 за київським часом.

До слова, напередодні протестів у Москві, в інших містах Росії пройшли акції солідарності.

Відео: Радио Свобода

Фото: Женюсик1990

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