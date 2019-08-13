У Гонконзі тривають заворушення, поліція почала затримувати активістів в аеропорту.

Протести у Гонконзі тривають. В аеропорту міста поліція почала затримувати особливо активних учасників демонстрацій. Правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ проти агресивно налаштованих учасників протестів.

Там мітингувальники напали на поліцейського, який зміг відігнати натовп лише після того, як дістав пістолет.

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Повідомляється, що один співробітник поліції отримав травму, він відправлений до лікарні. Стійки реєстрації не працюють, зали очікування зайняті протестуючими.

Нагадаємо, що протести у Гонконзі тривають з червня. Причина демонстрацій – намір влади ухвалити закон, який дозволяє видачу правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким може загрожувати страта.

Через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу, зараз він знову відкрив двері, проте 200 рейсів так і не були виконані.

З 9 по 12 серпня поліцейські заарештували 149 осіб.