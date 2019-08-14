В Сан-Франциско Оперный театр отменил концерт оперного певца Пласидо Доминго, которого обвинили в домогательствах.

В городах США начинают отменять концерты с участием оперного певца Пласидо Доминго.

Оперный театр Сан-Франциско отменил выступление, запланированное на 6 октября. Симфонический оркестр Филадельфии объявил, что также отзывает приглашение Доминго принять участие в концерте-открытии нового сезона, который запланирован на 18 сентября.

Оперный театр Лос-Анджелеса, которым руководит Пласидо Доминго, заявил, что проведет собственное независимое расследование относительно обвинений в его адрес.

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Метрополитен-опера в Нью-Йорке сообщила, что подождет результатов расследования, прежде чем примет окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве с певцом.

Руководство Зальцбургского фестиваля не отменяло выступление Пласидо Доминго, которое запланировано на 31 августа.

К слову, в Украине певец был с концертом в феврале этого года.

Напомним, ранее девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Источник: Associated Press