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Факты / Мир

КНДР провела новые ракетные испытания

КНДР провела ракетные испытания с использованием снарядов, которые не удалось идентифицировать.

Ракета

На фоне военных учений США и Южной Кореи КНДР провела новые ракетные испытания.

– По информации южнокорейских военных источников, Северная Корея отстреляла неидентифицированные снаряды возле своего восточного побережья, явно демонстрируя силу на фоне совместных военных учений Сеула и Вашингтона, – говорится в сообщении.

Две ракеты, дальность, тип и максимальная высота которых неизвестны, были выпущены неподалеку провинции Южная Хванхэ.

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Указанный запуск ракет КНДР стал четвертым за период примерно двух недель.

Южная Корея сохраняет надлежащую готовность к другим запускам ракет и следит за ситуацией.

К слову, в КНДР заявили, что готовы возобновить переговоры по ядерному разоружению.

Источник: Yonhap

Фото: Dreamstime

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