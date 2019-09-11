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В Барселоне более полумиллиона человек митингуют за независимость Каталонии

Более 600 тыс. людей, которые поддерживают отделение Каталонии от Испании, собрались на митинг в Барселоне в Национальный день автономии.

В Барселоне более полумиллиона человек митингуют за независимость Каталонии

Количество митингующих значительно снизилась по сравнению с прошлым годом, тогда приняли участие около миллиона человек.

Участники митинга одели футболки в поддержку независимости Каталонии, некоторые люди несли флаги с призывами к независимости.

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Национальный день Каталонии отмечают в регионе в честь годовщины окончания осады Барселоны 1714 королевскими войсками, после которой Каталония лишилась автономии.

С 2012 года в этот день в Барселоне проводятся митинги в поддержку независимости региона.

К слову, 26 августа правоохранители впервые применили оружие против протестующих в Гонконге.

Источник: AFP

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