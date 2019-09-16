Россия разместила на архипелаге Новая Земля в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 Триумф.

Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота РФ полностью перевооружили на новые комплексы ПВО С-400.

Таким образом, с переходом на новые системы значительно увеличилась зона контролируемого воздушного пространства в Арктике.

В пресс-службе Северного флота сообщают, что С-400 успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики. Они уже несколько лет стоят на боевом дежурстве сил Северного флота в Кольском Заполярье.

Читайте: Впервые в новейшей истории! В Украине испытали ракету-носитель класса Циклон-4

К слову, зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Он может на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на расстоянии до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

К слову, ранее арестованный российский ЗРК С-125 Печора передали ВСУ.

Фото: Мilitaryarms