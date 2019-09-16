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Факти / Світ / Росія

Росія розмістила нові комплекси ЗРС С-400 Тріумф в Арктиці

Росія розмістила на архіпелазі Нова Земля в Арктиці нові системи протиповітряної оборони С-400 Тріумф.

с 400 триумф

Зенітний ракетний полк протиповітряної оборони Північного флоту РФ повністю переозброїли на нові комплекси ППО С-400.

Таким чином, з переходом на нові системи значно збільшилася зона контрольованого повітряного простору в Арктиці.

У прес-службі Північного флоту повідомляють, що С-400 успішно експлуатуються в умовах Крайньої Півночі і Арктики. Вони вже кілька років стоять на бойовому чергуванні сил Північного флоту в Кольському Заполяр’ї.

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До слова, зенітно-ракетний комплекс С-400 Тріумф призначений для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу.

Він може на відстані до 400 км вражати аеродинамічні цілі, а також на відстані до 60 км – балістичні цілі, які летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

До слова, раніше арештований російський ЗРК С-125 Печьора передали ЗСУ.

Фото: Мilitaryarms

Джерело: Интерфакс

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