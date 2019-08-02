Министерство обороны получило незаконно ввезенный на территорию Украины российский зенитно-ракетный комплекс С-125 Печера.

СБУ совместно с Главной военной прокуратурой, Укроборонсервисом и Николаевской таможней передали Минобороны незаконно ввезенный на территорию Украины российский зенитно-ракетный комплекс С-125 Печера.

В рамках уголовного производства удалось установить, что в период с 2007 по 2010 год должностные лица Рособоронэкспорта незаконно переправили через таможенную границу Украины комплекс с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д в полном боевом оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением.

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Оружие представители России планировали поставить в одну из стран Восточной Африки, где на него установлено эмбарго.

27 марта 2019 года на заседании правительства было принято решение о передаче всего вооружения Министерству обороны Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что для реформы Минобороны создан координационный центр.

Источник: СБУ

Фото: СБУ