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Чей Крым? Казахи запустили флешмоб с извинениями перед Украиной

Жители Казахстана запустили в соцсетях флешмоб #ВибачтеЗаНього. Участники извиняются перед украинцами за слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.

Чей Крым? Казахи запустили флешмоб с извинениями перед Украиной

В Казахстане граждане запустили флешмоб в соцсетях, чтобы извиниться перед украинцами за слова своего президента Касым-Жомарта Токаева об аннексии крымского полуострова.

В интервью изданию DW Токаев заявил, что в Казахстане не считают аннексию Крыма аннексией.

– То, что случилось – то случилось. Аннексия – это слишком тяжелое слово о Крыме, – сказал он.

Казахи выражают солидарность с Украиной. Некоторые даже называет Токаева нелегитимным президентом.

А МИД Украины, в свою очередь, анонсировало демарши Казахстану из-за слов Токаева о Крыме.

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Напомним, в эфире венгерского телеканала M1 показали сюжет из Крыма, обозначив его частью России. В рубрике Без комментариев телеканал показал азовское побережье полуострова, на которое выбросило сотни медуз.

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