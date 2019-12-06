Чей Крым? Казахи запустили флешмоб с извинениями перед Украиной

Жители Казахстана запустили в соцсетях флешмоб #ВибачтеЗаНього. Участники извиняются перед украинцами за слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева об аннексии Крыма.
В Казахстане граждане запустили флешмоб в соцсетях, чтобы извиниться перед украинцами за слова своего президента Касым-Жомарта Токаева об аннексии крымского полуострова.
В интервью изданию DW Токаев заявил, что в Казахстане не считают аннексию Крыма аннексией.
– То, что случилось – то случилось. Аннексия – это слишком тяжелое слово о Крыме, – сказал он.
Казахи выражают солидарность с Украиной. Некоторые даже называет Токаева нелегитимным президентом.
А МИД Украины, в свою очередь, анонсировало демарши Казахстану из-за слов Токаева о Крыме.
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Считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины
— Беримболов Армбар Кимурович (@dyadyaarmbar) December 6, 2019
Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього
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Я гражданка Казахстана и я не согласна со словами Токаева. Токаев не легитимный президент. Считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.@ZelenskyyUa@zeteam2019@MarichkaPadalko@ccl_ua@dkaleniuk@penshark pic.twitter.com/XoPQypkZaX
— Aigherim (@Aigherim1) December 6, 2019
Напомним, в эфире венгерского телеканала M1 показали сюжет из Крыма, обозначив его частью России. В рубрике Без комментариев телеканал показал азовское побережье полуострова, на которое выбросило сотни медуз.