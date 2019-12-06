Чий Крим? Казахи запустили флешмоб із вибаченнями перед Україною

Жителі Казахстану запустили у соцмережах флешмоб #ВибачтеЗаНього. Учасники вибачаються перед українцями за слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про анексію Криму.

У Казахстані громадяни запустили флешмоб у соцмережах, аби вибачитися перед українцями за слова свого президента Касим-Жомарта Токаєва про анексію кримського півострова.

В інтерв’ю виданню DW Токаєв заявив, що в Казахстані не вважають анексію Криму анексією.

– Те, що сталося – те сталося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму, – сказав він.

Казахи висловлюють солідарність з Україною. Дехто навіть називає Токаєва нелегітимним президентом.

А МЗС України, у свою чергу, анонсувало демарші Казахстану через слова Токаєва про Крим.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aiym (@mivediii) 5 Дек 2019 в 8:21 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гера (@ohmygera) 6 Дек 2019 в 1:28 PST

Считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины — Беримболов Армбар Кимурович (@dyadyaarmbar) December 6, 2019

Нагадаємо, в ефірі угорського телеканалу M1 показали сюжет з Криму, позначивши його частиною Росії. У рубриці Без коментарів телеканал показав азовське узбережжя Криму, на яке викинуло сотні медуз.