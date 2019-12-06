Чий Крим? Казахи запустили флешмоб із вибаченнями перед Україною

Жителі Казахстану запустили у соцмережах флешмоб #ВибачтеЗаНього. Учасники вибачаються перед українцями за слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про анексію Криму.
У Казахстані громадяни запустили флешмоб у соцмережах, аби вибачитися перед українцями за слова свого президента Касим-Жомарта Токаєва про анексію кримського півострова.
В інтерв’ю виданню DW Токаєв заявив, що в Казахстані не вважають анексію Криму анексією.
– Те, що сталося – те сталося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму, – сказав він.
Казахи висловлюють солідарність з Україною. Дехто навіть називає Токаєва нелегітимним президентом.
А МЗС України, у свою чергу, анонсувало демарші Казахстану через слова Токаєва про Крим.
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Считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины
— Беримболов Армбар Кимурович (@dyadyaarmbar) December 6, 2019
Присоединяюсь к челленджу #вибачтезанього
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Я гражданка Казахстана и я не согласна со словами Токаева. Токаев не легитимный президент. Считаю Крым временно оккупированной Россией территорией Украины.@ZelenskyyUa@zeteam2019@MarichkaPadalko@ccl_ua@dkaleniuk@penshark pic.twitter.com/XoPQypkZaX
— Aigherim (@Aigherim1) December 6, 2019
Нагадаємо, в ефірі угорського телеканалу M1 показали сюжет з Криму, позначивши його частиною Росії. У рубриці Без коментарів телеканал показав азовське узбережжя Криму, на яке викинуло сотні медуз.