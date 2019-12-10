Как прошла встреча в нормандском формате и что о ней пишут иностранные СМИ – читайте в материале Фактов ICTV.

Встреча в нормандском формате при участии президента Украины, президента Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации состоялась в Париже 9 декабря.

Что пишут об этой встрече российские, французские, немецкие и американские СМИ – читайте в материале Фактов ICTV.

Коммерсант

Встреча нормандской четверки не приблизила окончательное урегулирование конфликта на Донбассе.

Независимая газета

Важным, но противоречивым вопросом остается украинская граница.

– Путин и Зеленский не сошлись в вопросе границ, – передает издание.

Саммит в Париже завершилсябез видимых прорывов.

Le Figaro

Россия и Украина уже несколько месяцев ведут переговоры с Европейским Союзом о новом соглашении о транзите газа. Никакого результата, на данный момент.

– Владимир Путин использует замороженные конфликты для противодействия Европейскому Союзу и усиления его влияния в регионе, – пишет издание.

Для французской дипломатии, которая много вложила в этот саммит, рукопожатие между украинским президентом и Владимиром Путиным имеет большое значение. Но, к сожалению, политический тупик остается, и он не позволит нормализовать ситуацию на востоке Украины.

– Владимир Путин, вероятно, в этом не заинтересован. По общему признанию, Донбасс – это мяч, который ему дорого обходится, и он хотел бы отменить западные санкции. Но это также важный рычаг для него.

Владимир Зеленский, политический новичок, также находится под давлением своего мнения, опасаясь, что он пойдет на слишком много уступок Владимиру Путину.

Bild

Цели, которые четыре лидера поставили на саммите в Париже по Украине, не новы, но теперь четко установлены часовые рамки.

– Это поворотный момент после длительной блокады, – отмечает издание.

Die Welt

На первый взгляд, кажется, что достигнутые договоренности – это маленький шаг вперед.

Несколько маленьких шагов в правильном направлении было сделано российским президентом Владимиром Путином и украинским Владимиром Зеленским, которые превратили этот саммит на первый скромный успех более трех лет, пишет издание.

Washington post

Переговоры принесли достаточный прогресс для продвижения мирного процесса, но, как и ожидалось, крупного прорыва не было.

– Переговоры – это противопоставление комика, ставшего президентом, не имеющего опыта международной дипломатии, с расчетливым бывшим агентом КГБ, который был у власти десятилетиями, – вступили в решающий момент в жестком конфликте Украины на востоке, – пишет издание.

Некогда-то железная поддержка США Украине снижается при президенте Трампе. Канцлер Германии Ангела Меркель помогла посредничать на встречах в понедельник, но она отвлекается на свою собственную волнующую внутреннюю политику. А Макрон, который пытался заявить о себе как о лидере Европы. выступил за перезагрузку с Россией, заявив, что, хотя у него нет иллюзий относительно поведения Кремля, он не враг.

Reuters

Язык жестов между Путиным и Зеленским был холодным. Публичного рукопожатия не было, и они избегали зрительного контакта.

– Зеленский, президент-комик, политически ограничен внутри страны и опасается уступать слишком многим, а Путин не проявляет особого интереса к тому, чтобы противостоять давлению извне, – пишет издание.

Многие украинцы обеспокоены компромиссом с Россией. Они рассматривают Путина как агрессора, стремящегося восстановить влияние Кремля на бывшую советскую республику и разрушить стремление Украины к более тесным европейским связям.

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Gazeta Wyborcza

Атмосфера была напряженной. Это была первая встреча лидеров нормандского формата за три года и первая возможность президента Украины Владимира Зеленского встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным.

Как итог нормандской встречи, некоторые иностранные издания считают, что до полного решения конфликта еще очень далеко. Сторонам надо наконец достичь какого-то компромисса во многих вопросах.