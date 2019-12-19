В Австралії оголосили надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі

Через масштабні лісові пожежі влада Австралії оголосила надзвичайний стан щонайменше на тиждень.

У Новому Південному Уельсі упродовж кількох останніх тижнів сталося близько 100 лісових пожеж. Наразі рятувальники можуть контролювати лише половину цих пожеж.

Фахівці побоюються, що швидкість вітру може досягти 100 км/год, сприятиме подальшому поширенню лісових пожеж.

Одним із важливих факторів для поширеня вогню рекордна спека: в деяких частинах штату синоптики прогнозують температуру в +45°C, в Сіднеї +46°C.

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Лісові пожежі не припиняються ще з вересня. Наразі загинуло шестеро громадян та зруйновано понад 800 будинків.

Через отруйні випари лікарі говорять про надзвичайну ситуацію у сфері громадської охорони здоров’я. За останні тижні в лікарнях різко зросла кількість пацієнтів з проблемами в дихальних шляхах.

Раніше в Італії лісова пожежа змусила автомобілістів рятуватися в тунелі.