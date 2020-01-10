Создали клоуны под присмотром обезьян – переписка в Boeing о 737 MAX

Сотрудники Boeing в рабочей переписке обсуждали проблемы с компьютерной системой управления 737 MAХ и критиковали проект.

– Этот самолет разработали клоуны, которые находились под надзором обезьян, – говорится в одном сообщении.

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Также в переписке есть сообщение сотрудника, где он спрашивает коллег, посадили бы они своих родственников в самолет, пилот которого обучался на тренажере для отработки полетов на 737 MAX. Все ответили отрицательно.

Boeing при публикации предупредил, что переписка содержит “провокационные заявления” и извинился за содержание.

Напомним, в марте 2019 года в Эфиопии упал самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. За несколько месяцев до этого, осенью 2018 года, при крушении лайнера Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Источник: CNBC