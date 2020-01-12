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Факты / Мир

Королева собирает семейный совет по поводу принца Гарри и Меган Маркл

Члены британской королевской семьи соберутся на совещание по поводу будущего принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и привилегий.

Совещание пройдет в королевской резиденции Сандрингем 13 января. В нем примут участие Елизавета II, ее сын принц Чарльз, а также внуки принц Уильям и принц Гарри.

Меган Маркл присоединится к совещанию по телефону.

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Это будет первый раз, когда старшие члены королевской семьи встретятся после того, как Гарри и Меган объявили, что они отступят от своих королевских обязанностей.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и привилегий королевской семьи.

Источник: Sky News

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