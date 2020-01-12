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Королева збирає сімейну нараду щодо принца Гаррі та Меган Маркл

Члени британської королівської сім’ї зберуться на нараду щодо майбутнього принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які відмовилися від королівських обов’язків і привілеїв.

Нарада пройде у королівській резиденції Сандрінгем 13 січня. У ній візьмуть участь Єлизавета II, її син принц Чарльз, а також онуки принц Вільям і принц Гаррі.

Меган Маркл приєднається до наради у телефонному режимі.

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Це буде перший раз, коли старші члени королівської сім’ї зустрінуться після того, як Гаррі та Меган оголосили, що вони відступлять від своїх королівських обов’язків.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та привілеїв королівської сім’ї.

Джерело: Sky News

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