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Факти / Світ

Рятівний дощ: в Австралії зливи допомогли загасити більше 30 пожеж

У штаті Новий Південний Вельс в Австралії пройшли потужні зливи, які допомогли змінити ситуацію з лісовими пожежами, які вирують в країні.

Наразі завдяки сильним дощам в Австралії вдалося загасити 32 осередки лісових пожеж.

Зранку 15 січня у штаті зафіксували 88 лісових пожеж, хоча раніше їх було 120.

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Синоптики очікують, що дощі триватимуть на сході Нового Південного Вельса до неділі, 19 січня.

Завдяки цьому виникає можливість для пожежників загасити переважну більшість лісових пожеж в штаті, боротьба з якими триває більше трьох місяців.

Від лісових пожеж в Австралії вже загинули 28 людей, було знищено понад 2 тис. домівок.

До слова, італійський астронавт Лука Пармітано опублікував знімки лісових пожеж в Австралії з борту Міжнародної космічної станції.

Відео: Rebecca Herbert

Джерело: Daily Mail

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