Рятівний дощ: в Австралії зливи допомогли загасити більше 30 пожеж

У штаті Новий Південний Вельс в Австралії пройшли потужні зливи, які допомогли змінити ситуацію з лісовими пожежами, які вирують в країні.

Наразі завдяки сильним дощам в Австралії вдалося загасити 32 осередки лісових пожеж.

Зранку 15 січня у штаті зафіксували 88 лісових пожеж, хоча раніше їх було 120.

It’s finally raining in #Australia 😭❤🙏🏽

Hopefully some of this heavy rainfall will fall over fire sites and help control or even extinguish fires

it means the end may be in sight for exhausted firefighters who have battled deadly fires for more than 3 months#Tiredearth #VIDEOS pic.twitter.com/qki26Pd2ZB

