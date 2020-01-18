PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы весной 2020

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ваше королевское высочество и получать государственные средства за выполнение королевских обязанностей, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Они также не смогут быть официальными представителями королевы, но продолжат поддерживать свои частные патронаты и ассоциации.

Читайте: Официально: Елизавета II поддержала Гарри и Меган

– После разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь, – говорится в заявлении Елизаветы II.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома Frogmore в Виндзоре.

Эта изменения вступит в силу весной 2020 года.

Напомним, члены британской королевской семьи собрались на совещание по поводу будущего принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и привилегий.

Источник: royal.uk

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка