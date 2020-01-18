Принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы весной 2020

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Ваше королевское высочество и получать государственные средства за выполнение королевских обязанностей, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Они также не смогут быть официальными представителями королевы, но продолжат поддерживать свои частные патронаты и ассоциации.

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– После разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь, – говорится в заявлении Елизаветы II.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома Frogmore в Виндзоре.

Эта изменения вступит в силу весной 2020 года.

Напомним, члены британской королевской семьи собрались на совещание по поводу будущего принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые отказались от королевских обязанностей и привилегий.

Источник: royal.uk