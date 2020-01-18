Принц Гаррі та Меган Маркл втратять свої титули навесні 2020

Принц Гаррі та Меган Маркл більше не будуть використовувати титули Ваша королівська високість і отримувати державні кошти за виконання королівських обов’язків, йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Вони також на зможуть бути офіційними представниками королеви, але продовжать підтримувати свої приватні патронати та асоціації.

Читайте: Офіційно: Єлизавета II підтримала Гаррі та Меган

– Після розмов і дискусій, що відбувалися останнім часом, я рада, що разом ми знайшли конструктивний підхід до наступних кроків мого внука та його сім’ї. Гаррі, Меган і Арчі завжди залишатимуться улюбленими членами моєї сім’ї. Вся моя родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм почати будувати щасливе та спокійне нове життя, – йдеться у заяві Єлизавети II.

Герцог і герцогиня Сассекські заявили, що мають намір повернути 2,4 млн фунтів, витрачені з бюджету Великобританії на ремонт їхнього будинку Frogmore у Віндзорі.

Ці зміни набудуть чинності навесні 2020 року.

Нагадаємо, члени британської королівської сім’ї зібрались на нараду з приводу майбутнього принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які відмовилися від королівських обов’язків і привілеїв.

Джерело: royal.uk