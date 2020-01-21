У Британії випустили монети на честь гурту Queen

Монетний двір Великої Британії випустив у обіг пам’ятні монети, які присвячені гурту Queen.

Вони стали першими випущеними в серії Легенди музики.

Дизайн пам’ятних монет був схвалений гітаристом групи Брайаном Мейем і барабанщиком Роджером Тейлором.

Four friends who rewrote the rules of rock. The first coin in our #Music Legends Collection celebrates #British #rock #royalty & global superstars, @QueenWillRock! The first band to feature on a UK #coin, add a special kind of magic to your collection https://t.co/h2UStduAZQ 🇬🇧🎸 pic.twitter.com/yZPK4Ke9WV — The Royal Mint (@RoyalMintUK) January 20, 2020

Читайте: Queen показав відео Fat Bottomed Girls з Мерк’юрі

Вартість монет, які продаються в чохлах у стилі конвертів для вінілу, складе від 13 до 15 фунтів (від 400 до 490 грн).

Також буде випущено обмежену серію монет, вартість яких сягатиме 2020 фунтів (64 тис. грн).

Нагадаємо, НБУ ввів у обіг нові монети: 5 та 10 гривень.