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У Британії випустили монети на честь гурту Queen

Монетний двір Великої Британії випустив у обіг пам’ятні монети, які присвячені гурту Queen.

Вони стали першими випущеними в серії Легенди музики.

Дизайн пам’ятних монет був схвалений гітаристом групи Брайаном Мейем і барабанщиком Роджером Тейлором.

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Вартість монет, які продаються в чохлах у стилі конвертів для вінілу, складе від 13 до 15 фунтів (від 400 до 490 грн).

Також буде випущено обмежену серію монет, вартість яких сягатиме 2020 фунтів (64 тис. грн).

Нагадаємо, НБУ ввів у обіг нові монети: 5 та 10 гривень.

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