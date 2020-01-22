PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Меган Маркл и принц Гарри подадут в суд на папарацци

В известных газетах и ​​на популярных веб-сайтах появились фото, где Меган Маркл прогуливается с сыном Арчи и выгуливает собак в региональном парке Хорт Хилл на острове Ванкувер.

Герцог и герцогиня Сассекские предупредили СМИ, что начнут в связи с этим судебные процедуры. По словам юристов, эти снимки были сделаны фотографами, которые прятались в кустах и ​​шпионили за Маркл.

Читайте: Официально: Елизавета II поддержала Гарри и Меган

Меган Маркл не давала согласие на фото и обвиняет фотографов в преследованиях.

Юристы сообщают, что папарацци уже пытались сделать фото дома, используя специальную технику, а также, что они разбили лагерь неподалеку дома, в котором проживают супруги.

Отметим, свобода прессы гарантируется Канадской хартией прав и свобод, но согласно законам Британской Колумбии (провинции Канады, где живут супруги), если герцогиня сможет доказать факт вмешательства в личную жизнь, у нее будут основания для судебного разбирательства.

Ранее Факты ICTV писали, что принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы весной 2020.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка