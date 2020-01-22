Меган Маркл и принц Гарри подадут в суд на папарацци

В известных газетах и ​​на популярных веб-сайтах появились фото, где Меган Маркл прогуливается с сыном Арчи и выгуливает собак в региональном парке Хорт Хилл на острове Ванкувер.

Герцог и герцогиня Сассекские предупредили СМИ, что начнут в связи с этим судебные процедуры. По словам юристов, эти снимки были сделаны фотографами, которые прятались в кустах и ​​шпионили за Маркл.

Meghan Markle walking with her two rescue dogs, baby, waiting for her man to come home and enjoying her freedom after dipping out from the toxic media is the level of unbothered I’m tryna be in 2020. Do what’s best for YOU, PERIOD! Look at her smile! pic.twitter.com/EvVa6C2ntk — ℳoon Ꭾrincess ☾ (@RheaMorris_) January 21, 2020

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Меган Маркл не давала согласие на фото и обвиняет фотографов в преследованиях.

Юристы сообщают, что папарацци уже пытались сделать фото дома, используя специальную технику, а также, что они разбили лагерь неподалеку дома, в котором проживают супруги.

Отметим, свобода прессы гарантируется Канадской хартией прав и свобод, но согласно законам Британской Колумбии (провинции Канады, где живут супруги), если герцогиня сможет доказать факт вмешательства в личную жизнь, у нее будут основания для судебного разбирательства.

Ранее Факты ICTV писали, что принц Гарри и Меган Маркл потеряют свои титулы весной 2020.