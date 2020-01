Меган Маркл та принц Гаррі подадуть в суд на папараці

У відомих газетах та на популярних веб-сайтах з’явилися фото, де Меган Маркл прогулюється з сином Арчі та вигулює собак в регіональному парку Хорт Хілл на острові Ванкувер.

Герцог і герцогиня Сассекські попередили ЗМІ, що почнуть у зв’язку з цим судові процедури. За словами юристів, ці знімки були зроблені фотографами, які ховалися в кущах та шпигували за Маркл.

Meghan Markle walking with her two rescue dogs, baby, waiting for her man to come home and enjoying her freedom after dipping out from the toxic media is the level of unbothered I’m tryna be in 2020. Do what’s best for YOU, PERIOD! Look at her smile! pic.twitter.com/EvVa6C2ntk

— ℳoon Ꭾrincess ☾ (@RheaMorris_) January 21, 2020