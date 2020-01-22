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Факти / Світ

Меган Маркл та принц Гаррі подадуть в суд на папараці

У відомих газетах та на популярних веб-сайтах з’явилися фото, де Меган Маркл прогулюється з сином Арчі та вигулює собак в регіональному парку Хорт Хілл на острові Ванкувер.

Герцог і герцогиня Сассекські попередили ЗМІ, що почнуть у зв’язку з цим судові процедури. За словами юристів, ці знімки були зроблені фотографами, які ховалися в кущах та шпигували за Маркл.

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Меган Маркл не давала згоду на фото та звинувачує фотографів у переслідуваннях.

Юристи повідомляють, що папараці вже намагалися зробити фото будинку, використовуючи спеціальну техніку, а також, що вони розбили табір неподалік будинку, в якому живе подружжя.

Зазначимо, свобода преси гарантується Канадською хартією прав і свобод, але відповідно до законів Британської Колумбії (провінції Канади, де живе подружжя), якщо герцогиня зможе довести факт втручання в особисте життя, в неї будуть підстави для судового розгляду.

Раніше Факти ICTV писали, що принц Гаррі та Меган Маркл втратять свої титули навесні 2020.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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