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Факты / Мир

Из-за “выборов” в Крыму: Канада расширила санкции против РФ

Главы МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна решила расширить санкции против России.

Санкции касаются проведения “выборов” в аннексированном Россией Крыму. Дополнительные ограничения коснутся шести человек:

  • исполняющего обязанности “губернатора Севастополя” Михаила Развожаева;
  • “председателя Законодательного собрания Севастополя” Владимира Немцева;
  • “главы ЦИК Севастополя” Сергея Даниленко;
  • “секретаря ЦИК” Екатерины Пырковой;
  • члена “Совета Федерации от Севастополя” Екатерины Албатаевой;
  • “заместителя главы ЦИК” Лидии Басовой.

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Санкции предполагают замораживание активов указанных людей в Канаде, а также запрет на заключение сделок с ними.

– Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов, – сказал Шампань.

К слову, США расширили санкции против России за проведение псевдовыборов на территории Крыма.

Источник: Government of Canada

Фото: Dreamstime

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