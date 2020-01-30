Через “вибори” в Криму: Канада розширила санкції проти РФ

Глави МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що країна вирішила розширити санкції проти Росії.

Санкції стосуються проведення “виборів” в анексованому Росією Криму. Додаткові обмеження торкнуться шести осіб:

виконувача обов’язків “губернатора Севастополя” Михайла Развожаєва;

“голови Законодавчих зборів Севастополя” Володимира Нємцева;

“глави ЦВК Севастополя” Сергія Даниленка;

“секретаря ЦВК” Катерини Пиркової;

члена “Ради Федерації від Севастополя” Катерини Албатаєвої;

“заступника глави ЦВК” Лідії Басової.

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Санкції передбачають заморожування активів зазначених людей в Канаді, а також заборону на укладання угод з ними.

– Сьогоднішні санкції демонструють, що Канада та її союзники єдині в своєму засудженні анексії Росією Криму та проведення там восени минулого року незаконних виборів, – сказав Шампань.

До слова, США розширили санкції проти Росії за проведення псевдовиборів на території Криму.

Джерело: Government of Canada