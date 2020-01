Импичмент Трампа: Парнаса выгнали со слушаний дела

Лидер Демократической партии США в Сенате Чак Шумер пригласил на слушания по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа бизнесмена Льва Парнаса.

Однако впоследствии охрана вывела его из зала заседаний.

Читайте: Импичмент Трампа: Сенат США одобрил правила суда

Сенатор добавил, что Парнас носит электронный браслет, поскольку его подозревают в совершении серьезных преступлений.

Scenes from the impeachment trial: Schumer invited Lev Parnas to be his personal guest today at the trial. Minutes ago, Parnas was ejected from the gallery…because he’s wearing an ankle bracelet mandated bc he’s a criminal defendant accused of serious felonies! #CantMakeItUp

— Ted Cruz (@tedcruz) January 29, 2020