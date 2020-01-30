Импичмент Трампа: Парнаса выгнали со слушаний дела

Лидер Демократической партии США в Сенате Чак Шумер пригласил на слушания по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа бизнесмена Льва Парнаса.

Однако впоследствии охрана вывела его из зала заседаний.

– Сцена из судебного процесса по импичменту: Сенатор Шумер пригласил Льва Парнаса быть его личным гостем сегодня на суде. Несколько минут назад Парнаса вывели из галереи… потому что он носит браслет на лодыжке, – сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.

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Сенатор добавил, что Парнас носит электронный браслет, поскольку его подозревают в совершении серьезных преступлений.

Scenes from the impeachment trial: Schumer invited Lev Parnas to be his personal guest today at the trial. Minutes ago, Parnas was ejected from the gallery…because he’s wearing an ankle bracelet mandated bc he’s a criminal defendant accused of serious felonies! #CantMakeItUp — Ted Cruz (@tedcruz) January 29, 2020

К слову, Сенату предоставили доказательства по делу об импичменте Дональда Трампа, которые свидетельствуют о том, что глава США не оказывал давление на Украину.

Из них следует, что американский президент не пытался заставить Украину начать расследование против экс-вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Источник: Ted Cruz