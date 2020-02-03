Издание BNO News опубликовало карту, которая позволяет отслеживать распространение нового типа коронавируса под названием 2019-nCoV.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции и Германии, Швеции, России, Великобритании и ОАЭ.

Читайте: Украина готова к этой ситуации – Гончарук об угрозе коронавируса nCoV

Сейчас официально подтвердили около 17 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса во всем мире.

Заболевание привело к смерти 362 человек.

На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.

К слову, Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения для борьбы со вспышкой нового типа коронавируса.

Источник: BNO News