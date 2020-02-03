Издание BNO News опубликовало карту, которая позволяет отслеживать распространение нового типа коронавируса под названием 2019-nCoV.
Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.
Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.
Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции и Германии, Швеции, России, Великобритании и ОАЭ.
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Сейчас официально подтвердили около 17 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса во всем мире.
Заболевание привело к смерти 362 человек.
На сайте BNO News также можно ознакомиться с графиком фиксации заражения коронавирусом.
К слову, Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения для борьбы со вспышкой нового типа коронавируса.
Источник: BNO News