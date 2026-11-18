Сегодня, 18 ноября, кремлевский диктатор Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Путина встретили с особыми почестями: на аэродроме разостлали красный ковер, выстроили военных и устроили выступление танцоров.

Об этом сообщают правительство Китая, BBC, Reuters, South China Morning Post, CBS News.

Встреча Путина и Си Цзиньпина

Российского президента в международном аэропорту Баоань в Шэньчжэне лично встретил Цай Ци – руководитель аппарата главы КНР Си Цзиньпина. Как отмечает South China Morning Post, среди иностранных лидеров, прибывших на саммит АТЭС, Путин получил один из самых высоких уровней протокольного приема.

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Это уже вторая поездка российского президента в Китай в течение 2026 года и 26-й визит с начала его пребывания у власти.

Сразу по прибытии Путин провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров оба отметили прочность российско-китайского партнерства и заявили о намерении и дальше продвигать идею многополярного мира.

Путин заявил, что дружба Москвы и Пекина остается стабильной и оказывает положительное влияние на международную ситуацию.

– Российско-китайская внешнеполитическая связка на международной арене работает стабильно, – сказал российский диктатор.

Си Цзиньпин в ответ назвал отношения двух государств стойкими, сравнив их с горой. По его словам, партнерство Москвы и Пекина не зависит от меняющейся международной конъюнктуры.

Оба лидера также заявили о намерении и дальше углублять сотрудничество и продвигать концепцию многополярного мира, в котором влияние не будет сосредоточено в руках одного государства или группы западных стран.

Заявления Си и Путина

Си Цзиньпин в своей речи акцентировал внимание на необходимости сохранения открытой мировой торговли. Он призвал страны поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах Всемирной торговой организации.

– Мы должны твердо отстаивать многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, в основе которой лежит Всемирная торговая организация, поддерживать свободную и открытую торговлю и инвестиции, а также обеспечивать стабильность и бесперебойное функционирование глобальных промышленных цепей и цепей снабжения, – заявил Си.

Он также сообщил, что Китай продолжит инвестировать в промышленность, развивать новые технологии, снижать пошлины и открывать внутренний рынок иностранным партнерам. В то же время, китайский лидер выступил против протекционизма и односторонних экономических ограничений.

Эти заявления прозвучали на фоне нового обострения торгово-технологического противостояния между США и Китаем. Вашингтон ввел ограничение на доступ китайских компаний к передовым чипам, в частности продукции Nvidia.

Выступавший после Си Цзиньпина Путин сосредоточился на критике западной политики и санкций против России.

Он назвал западные государства бывшими гегемонами, а Европу обвинил в унизительном упадке. Диктатор утверждал, что санкции, введенные после нападения РФ на Украину, якобы сделали его страну более сильной.

– Опыт показал, что традиционные инструменты экономического доминирования и фактического принуждения в значительной степени исчерпали себя, потеряв значительную часть своей силы, – заявил Путин.

Встреча Путина, Си и Трампа: что планируют обсудить

19 ноября на саммите АТЭС состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. О проведении переговоров сообщали Белый дом и Кремль. Впоследствии встречу подтвердило и Министерство иностранных дел Китая.

Это будет первая в истории трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Представительница Белого дома Оливия Уэллс ранее заявляла, что Трамп планирует обсудить вопрос сокращения ядерного оружия в мире.

Будут ли лидеры обсуждать вопросы войны России против Украины, пока не ясно. По данным Reuters, украинский вопрос может стать одной из тем переговоров. Однако американские представители ранее давали понять, что Вашингтон не рассматривает его как основополагающий пункт трехсторонней встречи.

Почему трехстороннюю встречу сравнивают с Ялтинской конференцией

Предстоящие переговоры уже вызвали беспокойство в Европе и Азии. Как сообщает Reuters, встречу даже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года, в которой принимали участие лидеры США, Великобритании и Советского Союза – Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин.

Тогда союзники обсуждали послевоенный строй Европы, будущее Германии и принципы создания новой системы международной безопасности. Конференция стала символом договоренностей великих держав, определявших дальнейший мировой порядок.

Теперь опасения заключаются в том, что Вашингтон, Москва и Пекин могут договариваться о глобальных вопросах без учета интересов других государств, в частности европейских и азиатских стран.

По оценкам аналитиков, самая трехсторонняя встреча может иметь больше символическое, чем практическое значение.

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