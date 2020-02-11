Я очень жалею – Меркель об отказе Крамп-Карренбауэр от должности канцлера

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уважает решение председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр об отказе от должности канцлера.

Однако она очень жалеет, что Крамп-Карренбауэр не будет одним из претендентов на указанную должность.

– Я восприняла решение Аннегрет Крамп-Карренбауэр с большим уважением. В то же время, я очень жалею. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко, – сказала Меркель.

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Канцлер также поблагодарила лидера ХДС за готовность в дальнейшем сопровождать процесс поиска кандидатуры и вспомнила о ее достижениях.

Она добавила, что продолжит сотрудничать с Крамп-Карренбауэр в вопросе выдвижения кандидата на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза.

Напомним, 10 февраля стало известно, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр не собирается идти в канцлеры Германии.