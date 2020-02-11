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Я дуже шкодую – Меркель про відмову Крамп-Карренбауер від посади канцлера

Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що поважає рішення голови Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер щодо відмови від посади канцлера.

Проте вона дуже шкодує, що Крамп-Карренбауер не буде одним з претендентів на зазначену посаду.

– Я сприйняла рішення Аннеґрет Крамп-Карренбауер з великою повагою. Водночас, я дуже шкодую. Я думаю, що воно далося Аннеґрет Крамп-Карренбауер нелегко, – сказала Меркель.

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Канцлер також подякувала лідеру ХДС за готовність надалі супроводжувати процес пошуку кандидатури і згадала про її досягнення.

Вона додала, що продовжить співпрацювати з Крамп-Карренбауер у питанні висування кандидата на пост канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що Аннеґрет Крамп-Карренбауер не збирається йти у канцлери Німеччини.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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