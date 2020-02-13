Правительство Британии проверит, откуда Джонсон взял $20 тыс. для отдыха на Карибах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей подружкой Керри Саймондс провел новогодние каникулы на частном острове Мюстик, который расположен в Карибском море и является частью архипелага Гренадины.

Это вызвало возмущение у общества, ибо в это время произошло убийство генерала Сулеймани, а он так и не отменил свой отдых, а еще начали упрекать за высокую стоимость развлечений премьера.

Отдых на Карибах обошелся Джонсону в почти $20 тыс.

Потом Борис Джонсон, который сам является миллионером, зарегистрировал в Реестре финансовых интересов членов парламента путевку на отдых, полученную бесплатно.

При этом он указал, что путевку оплатил миллиардер Дэвид Росс, сооснователь британского мобильного оператора Carphone Warehouser и спонсор Консервативной партии.

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Однако Дэвид Росс опроверг эту информацию и заявил, что он не платил за виллу, а лишь помог организовать заезд, позвонив по телефону. У парламента возникли вопросы, кто оплатил поездку.

Парламентарии потребовали расследование дела Комитетом по стандартам публичной сферы.

Министр Теневого кабинета Джон Трикетт заявил, что Борис Джонсон должен честно сказать, кто заплатил за роскошную поездку.

– Если он этого не сделает, парламентский Комитет по стандартам должен вмешаться и заставить его сознаться, — сказал Трикетт.

Напомним, 13 декабря победителем выборов стала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, получившая 365 мест из 650, что на 47 мандатов больше, чем на выборах 2017 года.